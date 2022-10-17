Меры и камеры

На конференции «Безопасность дорожного движения: эффективные шаги к нулевой смертности», которая прошла в рамках десятой международной выставки «Дорога-2022» в Казани, был поднят вопрос о возможном тотальном внедрении фотовидеофиксации на автодорогах.

Начальник Госавтоинспекции МВД Михаил Черников отметил, что это неприемлемо: «Повесить везде камеры — проще всего, но ничего кроме негатива со стороны водителей это не принесет. Камеры должны быть там, где опасно, где есть риск возникновения ДТП, а не повсеместно», — сказал он.

В то же время из доклада начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина следует, что с 2016 года количество ДТП и число погибших в зоне работы комплексов фотовидеофиксации (ФВФ) в расчете на 100 стационарных комплексов ежегодно снижается. Иными словами, чем больше камер, тем меньше аварий и жертв.

В конце лета в Госдуме в очередной раз призвали навести порядок в сфере применения технических средств контроля соблюдения правил дорожного движения. По словам депутата Ярослава Нилова, без вреда для безопасности дорожного движения (БДД) с российских автодорог можно убрать 70% камер. Утверждение, что магистрали, оборудованные комплексами ФВФ, безопаснее, Ярослав Нилов назвал мифом, «красиво монетизированным в пользу региональных бюджетов и владельцев устройств».

Это далеко не первая идея регулирования отрасли. Прежде депутаты уже пытались отдать значительную часть надзора за БДД в ведение частных компаний, забрав эту функцию у ГИБДД. Законопроект прошел первое чтение четыре года назад. За это время существенно усовершенствовались и комплексы фотовидеофиксации, и технологии, и взгляды на их применение.

Годом ранее сенаторы Андрей Турчак, Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова внесли в Госдуму проект поправок в статьи 2.61 и 24.5 КоАП, наделяющий правительство полномочиями по установке единых требований и стандартов в сфере применения специальных технических средств на дорогах. Законопроект уже прошел первое чтение.

Генеральная прокуратура тем временем готовит поправки к федеральному закону «Об автодорогах и о дорожной деятельности».

У экспертов, которые занимаются этой темой на практике, также есть вполне здравые предложения для доработки законодательных норм.

Например, в ассоциации «ОКО» (объединяет производителей и операторов систем фотовидеофиксации и распознавания) призывают «координировать законодательные инициативы между собой» и выносить их на общественное обсуждение. На круглом столе в Общественной палате по законодательному регулированию дорожных камер исполнительный директор ассоциации отметил, что отрасль не знакома с полным содержанием законопроекта комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, но его известные отдельные нормы шокируют.

Он привел в пример пункт, согласно которому пересматривать локации для установки комплексов ФВФ на основании статистики аварийности можно будет не чаще чем один раз в год. Что это может значить на практике? Отсутствие оперативной реакции на гибель людей в ДТП. Аварийно опасные участки так и останутся таковыми, пока не закончится календарный год.

В настоящее время применение комплексов фотовидеофиксации регулируется целым рядом (более 20) законодательных норм, включая несколько федеральных законов, отраслевых дорожных методических документов, стандартов ГОСТ и других нормативных документов. При этом часть из них можно соблюдать, а можно и не брать во внимание, поскольку эти документы имеют лишь рекомендательную направленность и к исполнению не обязательны. К таким относятся методика определения мест размещения комплексов ФВФ и ГОСТ.

Отсюда и причина разрозненности, а также новые любопытные законодательные инициативы. На практике одни регионы полностью соблюдают требования документов, а другие вовсе не используют их в работе. И это напрямую влияет на уровень аварийности и смертности в ДТП. Именно в тех регионах, где допускаются вольности, а методику и ГОСТы не берут в расчет, отмечается больше жалоб на комплексы фотовидеофиксации со стороны водителей, в том числе и на «дорожные ловушки».

Как же расшить все эти узлы и повысить безопасность на дорогах? Применение нормативных требований должно стать обязательным на территории всей страны. Сами требования нужно усовершенствовать с учетом развития технологий фотовидеофиксации. И главное — нужна консолидация законодателей, региональных транспортных властей, ГИБДД, сообществ автомобилистов, а также производителей и операторов систем фотовидеофиксации.

Создавать законы и поправки в КоАП без глубокого погружения в специфику отрасли невозможно. Нужно, чтобы законодательные инициативы работали, в конечном счете, на повышение уровня безопасности на российских дорогах и предотвращение смертности в результате ДТП, а не наоборот. Считаю, что именно эксперты по вопросам фотовидеофиксации могут дать качественную оценку принимаемых в этой области законопроектов.

Автор — доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова, практикующий юрист

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