Собчак может грозить до 8 лет тюрьмы за рекламу в Instagram

В Генпрокуратуру РФ 14 октября поступило заявление с просьбой привлечь к ответственности блогера Ксению Собчак за активное участие в деятельности социальной сети Instagram (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Пожелавший сохранить анонимность россиянин указал, что с момента судебного запрета на Instagram в России на странице Собчак появилось более трех десятков публикаций и при этом у нее более 9,4 млн подписчиков.

«Таким образом, Собчак «совершает действия по привлечению пользователей в социальную сеть, признанную в России экстремистской», — говорится в письме заявителя, опубликованном в одном из Telegram-каналов.

После запрета судом Москвы деятельности американской Meta Platforms Inc. в РФ размещение рекламы в соцсетях Meta фактически становится участием в деятельности экстремистской организации.

При этом среди публикаций Собчак в Instagram часто можно увидеть прямую рекламу одежды, что означает коммерческую деятельность.

Ранее, в августе 2022 года, прокуратура Москвы уже выносила предостережение фешн-блогеру Веронике Логиновой о недопустимости продолжения взаимодействия с Instagram. В ведомстве напомнили, что вовлечение третьих лиц в экстремистскую деятельность является преступлением, как и участие в деятельности экстремистской организации. Первое подпадает под ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ, а второе — под ч. 2 этой же статьи. При этом, если за участие в экстремистской деятельности предусмотрено более мягкое наказание (от 2 до 6 лет колонии), то вовлечение карается уже от 4 до 8 лет заключения.

17 августа юрист Михаил Прядко рассказал «Известиям», что снятие ограничений с социальной сети Instagram возможно, но этот процесс не будет быстрым, поскольку придется подавать апелляцию в суд и ждать рассмотрения дела. Так он прокомментировал инициативу комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, который предложил разблокировать соцсеть в РФ.

О соответствующей инициативе комитета Госдумы стало известно 16 августа. Парламентарии были намерены направить письмо генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой изучить возможность разблокировки запрещенной в РФ соцсети.

21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете деятельности Meta на территории России. При этом отмечалось, что пользователи не будут привлекаться к ответственности за размещение контента в принадлежащих компании соцсетях, если он не относится к разряду запрещенных.

Социальная сеть Instagram была заблокирована на территории России 14 марта. Решения о блокировке были приняты после того, как стало известно, что Meta разрешила в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных на фоне ситуации вокруг Украины.