Реклама
Прямой эфир
Общество
Несколько тысяч детей выехали из Херсонской области в лагеря РФ
Мир
Глава МИД Черногории назвал честью запрет на въезд в Россию
Общество
Хуснуллин допустил запуск грузового движения по Крымскому мосту 15 октября
Мир
Итальянцы захотели разрешения конфликта на Украине путем переговоров
Мир
Шри-Ланка отказалась внедрять платежную систему «Мир»
Общество
В Энергодаре сообщили об ударах по городу со стороны украинских военных
Мир
Подоляк заявил о поиске Украиной способа продолжить работу Starlink
Мир
Захарова указала на безосновательные обвинения Запада в адрес неугодных стран
Мир
После взрыва на шахте в Турции заблокированы 87 горняков
Мир
Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»
Общество
Собчак может грозить до 8 лет тюрьмы за рекламу в Instagram
Мир
Умер исполнитель роли Хагрида в «Гарри Поттере» актер Робби Колтрейн

Собчак может грозить до 8 лет тюрьмы за рекламу в Instagram

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Генпрокуратуру РФ 14 октября поступило заявление с просьбой привлечь к ответственности блогера Ксению Собчак за активное участие в деятельности социальной сети Instagram (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

ЗаМЕТАлись: российские блогеры подали к Meta иск на 18 миллионов
За что пользователи Facebook и Instagram обиделись на Цукерберга и есть ли у них шансы в суде

Пожелавший сохранить анонимность россиянин указал, что с момента судебного запрета на Instagram в России на странице Собчак появилось более трех десятков публикаций и при этом у нее более 9,4 млн подписчиков.

«Таким образом, Собчак «совершает действия по привлечению пользователей в социальную сеть, признанную в России экстремистской», — говорится в письме заявителя, опубликованном в одном из Telegram-каналов.

После запрета судом Москвы деятельности американской Meta Platforms Inc. в РФ размещение рекламы в соцсетях Meta фактически становится участием в деятельности экстремистской организации.

При этом среди публикаций Собчак в Instagram часто можно увидеть прямую рекламу одежды, что означает коммерческую деятельность.

Ранее, в августе 2022 года, прокуратура Москвы уже выносила предостережение фешн-блогеру Веронике Логиновой о недопустимости продолжения взаимодействия с Instagram. В ведомстве напомнили, что вовлечение третьих лиц в экстремистскую деятельность является преступлением, как и участие в деятельности экстремистской организации. Первое подпадает под ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ, а второе — под ч. 2 этой же статьи. При этом, если за участие в экстремистской деятельности предусмотрено более мягкое наказание (от 2 до 6 лет колонии), то вовлечение карается уже от 4 до 8 лет заключения.

17 августа юрист Михаил Прядко рассказал «Известиям», что снятие ограничений с социальной сети Instagram возможно, но этот процесс не будет быстрым, поскольку придется подавать апелляцию в суд и ждать рассмотрения дела. Так он прокомментировал инициативу комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, который предложил разблокировать соцсеть в РФ.

О соответствующей инициативе комитета Госдумы стало известно 16 августа. Парламентарии были намерены направить письмо генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой изучить возможность разблокировки запрещенной в РФ соцсети.

21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете деятельности Meta на территории России. При этом отмечалось, что пользователи не будут привлекаться к ответственности за размещение контента в принадлежащих компании соцсетях, если он не относится к разряду запрещенных.

Социальная сеть Instagram была заблокирована на территории России 14 марта. Решения о блокировке были приняты после того, как стало известно, что Meta разрешила в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных на фоне ситуации вокруг Украины.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022