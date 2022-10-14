В трех районах Петербурга откроются пункты обогрева для бездомных

В трех районах Санкт-Петербурга откроются пункты обогрева для бездомных. Об этом в пятницу, 14 октября, пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу благотворительной организации «Ночлежка».

На Шкиперском протоке в Василеостровском районе такой пункт откроется 15 октября. На Политехнической улице в Калининском районе — 17 октября.

Каждый пункт представляет из себя отапливаемую палатку. Любой человек может переночевать там и получить горячее питание без каких-либо документов. Пункты работают с 20:00 до 08:00 каждый день с осени до середины весны.

Как отметили в пресс-службе Красногвардейского района, 15 октября откроется еще один пункт на Республиканской улице. Он будет работать круглосуточно. Все желающие смогут получить горячее питание, теплые вещи и доврачебную медпомощь.