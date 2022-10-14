Naspers сообщил о продаже Avito компании Kismet Capital Group за 151 млрд рублей

Компания Naspers продает свою долю в Avito за 151 млрд рублей компании Kismet Capital Group, которая принадлежит российскому инвестору Ивану Таврину. Закрытие сделки ожидается в октябре, говорится в заявлении южноафриканского холдинга, опубликованном в пятницу.

«Компания Naspers's Prosus заключила соглашение о продаже своей доли в российском бизнесе объявлений Avito компании Kismet Capital Group за денежное вознаграждение в размере 151 млрд рублей», — сообщили в компании.

Как сообщил источник «Известий», близкий к одной из сторон сделки, финансирование и расчеты по ней организованы группой банков во главе с Россельхозбанком. Кроме того, источник не исключил выставления акций Avito на российской бирже.

В пресс-релизе Avito, в свою очередь, отмечается, что сделка и расчеты находятся на финальной стадии. Более того, Kismet Capital Group уже получила соответствующие разрешения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ.

В сообщении заверяется, что взаимодействие между Avito и Kismet будет ориентировано на поддержание долгосрочной стратегии развития платформы.

Управлять компанией продолжит действующая команда топ-менеджмента во главе с генеральным директором Владимиром Правдивым.

«Kismet рассматривает Avito как стратегический актив, который полностью отвечает нашим принципам инвестирования в высокотехнологичных лидеров рынка с потенциалом дальнейшего роста», — приводят слова Таврина в пресс-службе.

Avito является самой посещаемой онлайн-платформой объявлений в мире. Количество активных публикаций на сайте достигает 122 млн, ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек.

В октябре 2021 года мобильное приложение «Авито» заняло первое место в России в рейтингах аналитического сервиса App Annie по числу активных пользователей, общему количеству сессий, времени, проводимому в приложении, а также по общему количеству скачиваний за весь период существования.