Хуснуллин допустил запуск грузового движения по Крымскому мосту 15 октября

Движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту может быть возобновлено вечером 15 октября. Об этом 14 октября сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Завтра к вечеру мы ожидаем усиления существующих опор, и мы, скорее всего, уже начнем пропускать грузовики», — сообщил он журналистам.

По словам Хуснуллина, грузовой транспорт не будут пропускать на мост без предварительного досмотра.

Также вице-премьер отметил, что основные работы по ремонту Крымского моста будут завершены до конца года.

Ранее в этот день правительство РФ обозначило 1 июля 2023 года как крайний срок выполнения работ по восстановлению Крымского моста. Единственным исполнителем работ назначено ООО «Нижнеангарсктрансстрой».

13 октября было возобновлено движение электропоездов по Крымскому мосту, сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). Отмечается, что электропоезда будут следовать по усиленному графику выходного дня, чтобы снять нагрузку с паромной переправы. Ежедневно в каждую сторону будет совершаться по три рейса.

До этого, 12 октября, в ФСБ сообщили о задержании восьми причастных к теракту. Среди фигурантов граждане России, Украины и Армении. Они причастны к переправке груза из Болгарии в грузинский порт Поти, а затем через Армению в Россию. Также среди подозреваемых граждане Грузии.

Подрыв грузовика со взрывчаткой произошел 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело о терроризме. Российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом и указал на причастность к произошедшему украинских спецслужб.