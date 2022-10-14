Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в выходные

В предстоящие субботу и воскресенье в Санкт-Петербурге воздух прогреется до 12 градусов. Об этом в пятницу, 14 октября, в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Так, 15 октября прогнозируется мало осадков. Ветер усилится до 6–11 м/с. 16 октября в Петербург придет циклон с запада, он принесет с собой дожди и еще большее усиление ветра, отмечает ИА FlashNord.

«С воскресенья на понедельник следующий циклон испортит погоду окончательно», — рассказал Колесов.

Как пишет 78.ru, усиление ветра создаст условия для повышения уровня воды в Неве и Невской губе.

13 октября специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в московском регионе с 17 октября начнет переходить в режим глубокой осени. По его словам, усилится ветер, начнутся дожди.