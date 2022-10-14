Жителей Крыма предупредили о сильном ветре в выходные

В Крыму в предстоящие выходные ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Об этом в пятницу, 14 октября, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«15–16 октября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15–20 м/с», — рассказали в ведомстве.

Граждан попросили быть осторожнее при выходе на улицу, избегать дорожных знаков, рекламных конструкций и деревьев. В море не следует выходить из-за возможного шторма.

13 октября специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в московском регионе с 17 октября начнет переходить в режим глубокой осени. По его словам, усилится ветер, начнутся дожди.