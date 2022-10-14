Глава МИД Черногории назвал честью запрет на въезд в Россию

Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич гордится запретом на въезд в Россию. Об этом он написал 14 октября в своем Twitter.

«Для меня честь, что оказался в обществе дорогих союзников и друзей — госсекретаря США Энтони Блинкена, премьера Великобритании Лиз Трасс, главы МИД Канады Мелани Жоли и других союзников по НАТО. Остаюсь другом русского народа больше, чем те, кто его толкает и поддерживает в постыдной агрессии на Украину», — заявил Кривокапич.

Ранее в этот день МИД РФ объявил о запрете на въезд в Россию Кривокапичу, а также министру обороны Черногории Рашко Коневичу и бывшему директору Агентства национальной безопасности Саво Кентере.

Ведомство отметило, что данная мера является ответом на принятое в сентябре черногорской стороной решение объявить персонами нон грата дипломатов посольства России в Подгорице.

29 сентября Черногория выслала шесть российских дипломатов, объявив их персонами нон грата, на что МИД РФ пообещал в скором времени дать ответ.

Позднее в тот день посольство РФ в Черногории сообщило, что Подгорица выслала почти полный состав российской дипмиссии из страны. Работа консульского отдела российского посольства в Черногории на фоне действий властей была приостановлена на неопределенный срок.

13 августа Министерство иностранных дел России отреагировало на высылку российского дипломата из Черногории. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала это очередным эпизодом развязанной Западом гибридной кампании против России.