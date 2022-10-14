Эмбер Хёрд подала апелляцию по делу о клевете с бывшим мужем Джонни Деппом

Эмбер Хёрд подала апелляцию на решение суда по делу о клевете. Актриса обязана выплатить $10 млн бывшему мужу Деппу. В апелляции Хёрд заявила, что ничего не должна экс-супругу, и привела 16 причин, почему Джонни Депп якобы ввел в заблуждение присяжных, передает телеканал «Известия». Также у стороны обвинения будто бы не было убедительных аргументов. Адвокаты актрисы отметили, что суд не принял показания медиков и друзей пары в качестве доказательств. Ранее Депп обвинил бывшую жену в клевете и порочащих сведениях. Хёрд рассказала СМИ, что якобы была жертвой домашнего насилия.1 июня ее признали виновной.

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