Реклама
Прямой эфир
Мир
Новак заявил об энергетической бедности Европы после ЧП на «Северных потоках»
Общество
Пушилин поручил ликвидировать КПП на границе с другими субъектами РФ
Мир
Шмыгаль заявил о полном восстановлении электроснабжения на Украине
Мир
На Украине предложили ввести потолок цен на российскую нефть в $10-20
Мир
Трасс отказалась от обещания не повышать корпоративный налог
Мир
НАТО проведет учения в Литве с участием 3,5 тыс. военных
Мир
Путин указал на отсутствие у России планов уничтожать Украину
Армия
Минобороны исключило призыв женщин в рамках частичной мобилизации
Мир
Экоактивисты облили супом картину «Подсолнухи» Ван Гога
Экономика
Систему быстрых платежей встроят в интернет-банки
Мир
ВКС РФ поразили объекты энергосистемы и военного управление в Киевской области
Мир
Депутат рады призвал не паниковать после отказа Маска финансировать Starlink

Эксперты оценили решение сделать СБП доступной для переводов юрлиц в 2024 году

Эксперт Паюшин: плюсы от применения СБП при расчете между юрлицами сводятся в основном к ускорению платежей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Плюсы от применения системы быстрых платежей (СБП) при расчете между юрлицами сводятся в основном к ускорению платежей. Об этом 14 октября рассказал «Известиям» управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин, комментируя сообщение Центробанка (ЦБ), что с апреля 2024 года участников СБП обязуют обеспечить переводы между юридическими лицами через систему.

Блеснуть номером: в СБП прорабатывают переводы в Армению и Казахстан
Когда планируется протестировать трансграничные переводы через сервис ЦБ

«Данная система позволяет производить списание и зачисление денежных средств мгновенно. Если принять во внимание общее правило, что обязательство считается исполненным в момент зачисления денежных средств контрагенту, то механизм действительно удобный: мгновенное поступление оплаты, например, может снизить риск наступления ответственности за несвоевременную оплату по договору», — сказал он.

Также он отметил, что это будет удобным механизмом при внесении задатков для участия в тендерах на электронных площадках.

В Делобанке уточнили, что переводы через СБП требуют меньшего количества данных в реквизитах, благодаря чему упрощается процесс формирования платежа.

«Инициатива ЦБ поможет ускорить процесс вовлечения игроков финансового рынка в процесс использования российской системы моментальных переводов, которая подтверждает свою надежность», — отметил также декан факультета цифровой экономики и массовых коммуникаций Московского технического университета связи и информатики Сергей Гатауллин.

О том, что с 1 апреля 2024 года планируется ввести обязанность для кредитных организаций — участников СБП обеспечить переводы между юридическими лицами через систему, Центробанк сообщил 14 октября.

Кроме того, регулятор предлагает внедрить системно значимым банкам к 1 октября 2023 года СБП не только в мобильные приложения, но и в интернет-банки, что позволит россиянам делать переводы как с помощью смартфонов, так и со стационарных компьютеров.

Ранее в этот день стало известно, что новыми направлениями трансграничных переводов через СБП могут стать Армения и Казахстан. Об этом рассказали «Известиям» два источника на платежном рынке.

Накануне первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал «Известиям», что функционал платежей через механизм Центробанка оказался удобным, но ему, как и любому другому сравнительно новому механизму, нужно больше времени для адаптации, проникновения на рынок и формирования у потребителей соответствующих привычек.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022