Эксперты оценили решение сделать СБП доступной для переводов юрлиц в 2024 году

Плюсы от применения системы быстрых платежей (СБП) при расчете между юрлицами сводятся в основном к ускорению платежей. Об этом 14 октября рассказал «Известиям» управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин, комментируя сообщение Центробанка (ЦБ), что с апреля 2024 года участников СБП обязуют обеспечить переводы между юридическими лицами через систему.

«Данная система позволяет производить списание и зачисление денежных средств мгновенно. Если принять во внимание общее правило, что обязательство считается исполненным в момент зачисления денежных средств контрагенту, то механизм действительно удобный: мгновенное поступление оплаты, например, может снизить риск наступления ответственности за несвоевременную оплату по договору», — сказал он.

Также он отметил, что это будет удобным механизмом при внесении задатков для участия в тендерах на электронных площадках.

В Делобанке уточнили, что переводы через СБП требуют меньшего количества данных в реквизитах, благодаря чему упрощается процесс формирования платежа.

«Инициатива ЦБ поможет ускорить процесс вовлечения игроков финансового рынка в процесс использования российской системы моментальных переводов, которая подтверждает свою надежность», — отметил также декан факультета цифровой экономики и массовых коммуникаций Московского технического университета связи и информатики Сергей Гатауллин.

О том, что с 1 апреля 2024 года планируется ввести обязанность для кредитных организаций — участников СБП обеспечить переводы между юридическими лицами через систему, Центробанк сообщил 14 октября.

Кроме того, регулятор предлагает внедрить системно значимым банкам к 1 октября 2023 года СБП не только в мобильные приложения, но и в интернет-банки, что позволит россиянам делать переводы как с помощью смартфонов, так и со стационарных компьютеров.

Ранее в этот день стало известно, что новыми направлениями трансграничных переводов через СБП могут стать Армения и Казахстан. Об этом рассказали «Известиям» два источника на платежном рынке.

Накануне первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал «Известиям», что функционал платежей через механизм Центробанка оказался удобным, но ему, как и любому другому сравнительно новому механизму, нужно больше времени для адаптации, проникновения на рынок и формирования у потребителей соответствующих привычек.