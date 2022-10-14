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Новак заявил об энергетической бедности Европы после ЧП на «Северных потоках»
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Новак заявил об энергетической бедности Европы после ЧП на «Северных потоках»

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Фото: REUTERS/Handout via TT News Agency/Swedish Coast Guard
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Аварии на газопроводах «Северный поток» фактически обнулили энергетическую безопасность Европы, сделав ее энергетически бедной. Об этом 14 октября заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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«Европа, для ее энергетической безопасности то, что произошло, это обнулило ее фактически энергетическую безопасность. И сделало ее энергетически бедной», — сказал он в ходе форума «Российская энергетическая неделя».

По словам Новака, организатор такой «террористической акции» станет виновником энергетической бедности Европы. Вице-премьер напомнил, что дефицит газа в периоды пикового спроса в Европе оценивается в 800 млн куб. м. Ровно столько же было в аварийных нитках газопроводов, сообщил он.

Диверсии на «Северных потока» произошли 26 сентября, когда на двух других российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» — была обнаружена утечка газа. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

28 сентября следователи ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами.

В начале октября давление на газопроводах стабилизировалось, утечка газа прекратилась, так как всё топливо вышло.

12 октября президент России Владимир Путин назвал происшествия на газопроводах системы «Северный поток» актами международного терроризма. По его словам, за происшествиями стоят те, кто уже прибегал к таким диверсиям и был пойман за руку. Президент отметил, что «очевидно, это тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, уничтожить политическую субъектность Европы».

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