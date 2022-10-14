Движение на 52-м км Варшавского шоссе осложнено из-за ДТП с несколькими машинами

Движение на Варшавском шоссе в сторону Московской области осложнено из-за аварии с участием нескольких машин. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщает в пятницу, 14 октября.

«На 52-м км Варшавского шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, в результате один из них опрокинулся в кювет», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, передает агентство городских новостей «Москва».

В дептрансе рекомендовали автомобилистам выбирать альтернативные маршруты.

Накануне автобус насмерть сбил 10-летнего мальчика на юго-западе столицы. Ребенок на самокате попытался пересечь дорогу вместе с другом и попал под колеса автобуса, сообщает телеканал «360».

Ранее, 10 октября, автомобилист сбил в Москве человека, пересекавшего пешеходный переход на самокате. ДТП произошло в районе дома 10 по Лукинской улице.

В этот день стало известно, что Минтранс подготовил проект постановления о запрете на передвижение на самокатах по пешеходным переходам. Ограничение призвано создать более безопасные условия для пешеходов.