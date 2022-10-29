Бумажные носители: как делают васи

Васи — традиционная японская бумага ручной работы. В 2014 году она стала одним из объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Как ее делают — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Carl Court
Васи делают из коры тутового дерева — кодзо
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Фото: Getty Images/Carl Court
Ветви созревшего кустарника срезают с конца ноября по начало января, они должны быть одинаковой длины
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Фото: Getty Images/Carl Court
Ветви связывают в пучки и пропаривают над чанами с кипящей водой
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Фото: Getty Images/Carl Court
После пропаривания ветви обдают водой, после чего кора легко отделяется
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Фото: Getty Images/Carl Court
Кора состоит из трех слоев — снаружи черный, посередине зеленый и внутри белый, из которого получается самая качественная бумага
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Фото: Getty Images/Carl Court
С коры тщательно счищают два верхних слоя, от того, как аккуратно это сделано, зависит качество бумаги
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Фото: Getty Images/Carl Court
После просушки кору кладут в чистую проточную воду, где она отбеливается под солнечными лучами
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Фото: Getty Images/Carl Court
Затем белую кору вываривают три часа, пока она не станет мягкой, и удаляют с волокон оставшиеся инородные частицы и темные пятна
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Фото: Getty Images/Carl Court
После чего волокна отбивают, пока они не станут мягкими, выкладывают на прямоугольную бамбуковую сетку, на которой и формируется лист. Затем листы снимают, сушат и кладут под пресс, чтобы выжать лишнюю влагу
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Фото: Getty Images/Carl Court
Затем листы еще раз высушивают на солнце и сортируют по цвету и качеству. После чего бумага готова к использованию
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