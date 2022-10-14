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Один из участников «Нового величия» Вячеслав Крюков вышел на свободу

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Один из участников экстремистского сообщества «Новое величие» Вячеслав Крюков, осужденный на шесть лет колонии, вышел на свободу. Об этом 14 октября «РИА Новости» сообщил адвокат Крюкова Леонид Соловьев.

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«Сегодня он (Крюков. — Ред.) освободился из ИК-10 Ростова-на-Дону. Он стал первым вышедшим из тюрьмы фигурантом дела «Нового величия»», — заявил адвокат.

По словам Соловьева, Крюков провел в колонии более двух лет. Такой же срок он пробыл ранее в московском СИЗО.

В августе 2020 года Люблинский суд Москвы признал семерых молодых людей виновными в участии экстремистской организации «Новое величие» и назначил им от условных сроков до семи лет колонии. Реальные сроки получили Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков.

В январе 2021 года суд смягчил приговор Руслану Костыленкову и Петру Карамзину. Первому из них назначили шесть лет и девять месяцев колонии, второму — шесть лет и три месяца. Ранее они были приговорены к семи годам и 6,5 года соответственно.

Движение «Новое величие» было создано в конце 2017 года. Следствие полагало, что участники группы хотели совершить государственный переворот и захватить власть в России. Фигуранты дела, в свою очередь, утверждали, что идею о создании организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

В декабре 2019 года в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин объявил, что целью организации «Новое величие» было свержение власти неконституционным путем, а его участники готовились к боевым действиям и терактам.

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