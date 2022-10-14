Один из участников «Нового величия» Вячеслав Крюков вышел на свободу

Один из участников экстремистского сообщества «Новое величие» Вячеслав Крюков, осужденный на шесть лет колонии, вышел на свободу. Об этом 14 октября «РИА Новости» сообщил адвокат Крюкова Леонид Соловьев.

«Сегодня он (Крюков. — Ред.) освободился из ИК-10 Ростова-на-Дону. Он стал первым вышедшим из тюрьмы фигурантом дела «Нового величия»», — заявил адвокат.

По словам Соловьева, Крюков провел в колонии более двух лет. Такой же срок он пробыл ранее в московском СИЗО.

В августе 2020 года Люблинский суд Москвы признал семерых молодых людей виновными в участии экстремистской организации «Новое величие» и назначил им от условных сроков до семи лет колонии. Реальные сроки получили Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков.

В январе 2021 года суд смягчил приговор Руслану Костыленкову и Петру Карамзину. Первому из них назначили шесть лет и девять месяцев колонии, второму — шесть лет и три месяца. Ранее они были приговорены к семи годам и 6,5 года соответственно.

Движение «Новое величие» было создано в конце 2017 года. Следствие полагало, что участники группы хотели совершить государственный переворот и захватить власть в России. Фигуранты дела, в свою очередь, утверждали, что идею о создании организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

В декабре 2019 года в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин объявил, что целью организации «Новое величие» было свержение власти неконституционным путем, а его участники готовились к боевым действиям и терактам.