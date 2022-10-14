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Вильфанд допустил появление первых снежинок в Москве на следующей неделе

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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В Москве пока сохраняются положительные температуры, поэтому говорить о снеге рано, но нельзя исключить появление первых снежинок по ночам на следующей неделе. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в пятницу, 14 октября.

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«Всё-таки ночные температуры еще будут преимущественно положительные, хотя уже днем в четверг максимальная температура будет от +5 до +8 градусов. Так что снег, если и будет, он будет только в воздухе и только ночью, и вы его всё равно не увидите. Ну будут ночью маленькие снежинки в воздухе, и что, вы их не заметите, и на земле их не будет», — сказал синоптик агентству городских новостей «Москва».

По его словам, на следующей неделе осадки в столице будут в виде «осенних нудных дождей».

Метеоролог добавил, что сейчас средняя дата формирования устойчивого снежного покрова климатически отодвинулась на первые числа декабря, пишет «Москва 24».

13 октября специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в московском регионе с 17 октября начнет переходить в режим глубокой осени.

По его словам, усилится ветер, начнутся дожди. К среде, 19 октября, температура в течение суток понизится до +4…+9 градусов. Под утро столбики термометров понизятся до –1…+4 градусов, в дневное время температура воздуха составит всего +3…+8 градусов, отмечает телеканал «360».

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