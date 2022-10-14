Регулярные автобусы пустят из Плюссы в Струги Красные

В Псковской области наладят автобусное сообщение между Плюссой и Стругами Красными. Движение общественного транспорта по регулярному маршруту запустит Стругокрасненский филиал ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Первый автобус отправится 17 октября. Маршрут будет круглогодичный по рабочим дням, пишет Псковское агентство информации.

С автовокзале в Плюссе автобус будет отправляться в 9.30 и 17.30, а с автовокзала в Стругах Красных — в 13:30. Стоимость билета в один конец составит 140 рублей.

Ранее сообщалось о планах псковских властей организовать автобусное сообщение между Псковом и белорусским Витебском. Обслуживать рейсы будут псковские и витебские перевозчики.