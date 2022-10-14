Аналитик назвал влияющие на укрепление курса рубля факторы

В перспективе месяца возможны повышенная волатильность на валютном рынке и значительное укрепление курса рубля, до 55–60 рублей за доллар и 53–58 рублей за евро, в случае риска введения новых ограничительных мер на участников российского финансового рынка, сообщил «Известиям» 14 октября руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков.

«Поддержку рублю в краткосрочной перспективе может оказать рост цен на нефть на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 2% мировых поставок», — сказал он.

По словам Чечушкова, с учетом вступления в силу введенных Евросоюзом ограничений на экспорт нефти из РФ 5 декабря, в случае сохранения высокой стоимости энергоресура предложение иностранной валюты со стороны экспортеров может сохраниться на прежнем уровне в течение месяца, а спрос может быть ограничен ввиду потенциальных санкций, добавил Чечушков.

При этом усиление геополитических рисков при отсутствии дополнительных антироссийских санкции может стать фактором ослабления рубля до 64–66 рублей за доллар и 62–64 рублей за евро в течение месяца, подчеркнул аналитик.

«Дополнительное давление на рубль оказывает разнонаправленная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка России (ЦБ) ввиду сокращения спреда учетных ставок двух стран и разного уровня диверсификации экономик», — отметил эксперт.

Он уточнил, что в настоящее время ставка ФРС составляет 3,25%, регулятор может повышать ее дальше, к концу года она потенциально может достичь 4,0–4,5%. В то же время Банк России на заседании 16 сентября снизил ключевую ставку до 7,5% годовых.

Кроме того, драйвером роста доллара к основным мировым валютам, в том числе и рублю, стал риск рецессии в Соединенных Штатах и замедление роста мировой экономики.

Чечушков отметил, что курс также зависит от объема иностранной валюты в обращении.

«Одним из факторов поддержки курса рубля на текущий момент является увеличение профицита текущего счета платежного баланса РФ. Приток капитала в страну продолжается — так, по предварительным оценкам ЦБ, профицит текущего счета платежного баланса России в январе–августе 2022 года продолжил рост и составил $183,1 млрд, увеличившись в три раза по отношению к соответствующему периоду прошлого года», — заключил эксперт.

В начале октября директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов привел «Известиям» прогноз, согласно которому курс рубля по отношению к доллару в этом месяце может находиться на уровне 60−70 рублей. Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Безсмертная рассказала, что причин для серьезного ослабления курса рубля к доллару и евро нет.