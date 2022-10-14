В правительстве Хакасии прошли обыски из-за хищений при строительстве онкоцентра

В правительстве Хакасии прошли обыски. Как сообщает 14 октября источник «Известий», следственные мероприятия связаны с хищением средств при строительстве корпуса онкоцентра.

По сведениям источника, в 2019 году управление капитального строительства Хакасии заключило контракт на возведение радиологического корпуса для республиканского онкоцентра с фирмой «Синодекор».

В 2021 году чиновники приняли объект, однако при проверке оказалось, что использовались более дешевые материалы, чем было указано в документах. Ущерб составил около 2 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Халатность».

В конце сентября уголовное дело по факту мошенничества при строительстве объездной дороги в Хабаровске возбудили московские следователи. Речь идет о возможном хищении 1,14 млрд рублей из выделенных на проект 8,6 млрд.