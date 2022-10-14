Старинные артефакты нашли во время ремонта театра в Рязани

В Рязани во время реконструкции театра юного зрителя обнаружили исторические артефакты. После экспертизы они пополнят коллекцию Рязанского кремля.

РИА «7 новостей» поясняет, что в XVI веке на месте, где сейчас расположен ТЮЗ, находилась Стрелецкая слобода. Вместе со строителями в здании работают археологи.

Министр культуры Рязанской области Марина Кауркина рассказала, что сейчас в театре реставрируют интерьеры, укрепляют фасад, проводят кровельные работы, меняют коммуникации и окна. Планируется заменить световую и звуковую аппаратуру. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Культура», пишет 62INFO.ru.

Ранее сообщалось, что на развитие культуры Рязанской области выделили 700 млн рублей. Деньги поступят в рамках реализации нацпроекта «Культура». На эти средства отремонтируют музеи, театры, построят библиотеки.