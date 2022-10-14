В Перми состоялось открытие фестиваля импакт-кино «ЛАМПА»

Ежегодно в октябре международный кинофестиваль «ЛАМПА» открывает свои двери для всех любителей кино со смыслом. Этот год стал особенным как для организаторов проекта, так и для постоянных зрителей. В сложные времена людям свойственно обращаться к искусству как к возможности отвлечься, зарядиться энергией, вдохновиться и найти новые ориентиры в жизни.

13 октября в кинотеатре Синема5-Пермь состоялась церемония открытия кинофестиваль «ЛАМПА». Традиционно мероприятие собирает героев фильмов, экспертов киноиндустрии, режиссеров, социальных инноваторов, известных актеров.

С открытием кинофестиваля всех участников поздравил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин: «ЛАМПА» это что-то особое. Сегодняшнее прикосновение к ней по-настоящему согрело настоящими человеческими историями и лучшими проявлениями человеческих качеств. И я сегодня, говоря здесь, на сцене, действительно горд тем, что «ЛАМПА» зародилась и живет в Перми. Следующие дни будут запоминающимися, будут дарить настоящие человеческие эмоции, поэтому я всех поздравляю с открытием!»

Президент кинофестиваля, заместитель председателя Совета Общественного телевидения России Ольга Зубкова отметила: «Сегодня, уже 9-й раз в Перми, в нашем любимом городе, зажглась добрая, яркая, вдохновляющая «ЛАМПА». Осколки ее света унеслись в разные города России, разные точки планеты. Так пусть везде будет этот солнечный импульс, который будет передаваться через взгляды и объятия!»

Среди зарубежных участников фестиваля в церемонии открытия принял участие победитель «ЛАМПЫ» 2021, Боддхаян Мукерджи, один из ведущих независимых режиссеров Индии, двукратный обладатель награды «Серебряный Каннский Лев», режиссер социального видеоролика «Мальчик в мусорном баке».

В кинофестивале принимают участие известные амбассадоры «ЛАМПЫ»: Катерина Шпица, Антон Богданов, Катя IOWA, Даниил Муравьев-Изотов, Ольга Смирнова, Яна Поплавская.

«ЛАМПА» продлится в Перми с 13 по 16 октября. Участники кинофестиваля увидят жизнеутверждающее кино и примут участие в насыщенной деловой программе. Следить за ходом фестиваля можно в режиме live — запланированы прямые трансляции мероприятий и показы конкурсных картин онлайн.

Завершится фестиваль церемонией награждения, в рамках которой будут названы фильмы-победители в 10 номинациях:

«Документальный короткометражный фильм»

«Игровой короткометражный фильм»

«Анимационный короткометражный фильм»

«Социальный видеоролик»

«Социальный музыкальный видеоклип»

«Социальная реклама»

«ESG в коротком метре» — специальная номинация для бизнес-компаний

«Особый фокус» — специальная номинация для молодых режиссеров в возрасте от 10 до 18 лет.

Специальные номинации от партнера кинофестиваля — Федерального агентства «Россотрудничество»:

«Народное искусство и сохранение культурного наследия»

«Неизведанная Арктика»

Смотрите кино, находите новые смыслы и делайте этот мир лучше вместе с фестивалем импакт-кино «ЛАМПА». Участниками событий кинофестиваля могут стать все желающие по предварительной регистрации на сайте fest.lampa.film

Место проведения: г. Пермь, кинотеатр Cinema5 (ТРЦ iMAll «Эспланада», ул. Петропавловская 73а).

Фестиваль импакт-кино «ЛАМПА» проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края, АНО «Центр развития кинопроизводства», кинотеатра Cinema5, ТРЦ «iMall ЭСПЛАНАДА», а также при поддержке бизнес-партнеров фестиваля — ПАО Банк «ФК Открытие» и компания «КАМА».

Генеральные медиапартнеры кинофестиваля: Национальная Медиа Группа, РБК-Пермь. Информационные партнеры: телеканал СТС, Общественное телевидение России, национальный видеохостинг Rutube, «НАШЕ радио Пермь», городской портал ProPerm.ru, портал «Культура.РФ», ассоциация «Все вместе».

Партнеры фестиваля: центр красоты Aldo Coppola, школы танцев GallaDance, магазин цветов «Лепесток» и другие.

Мероприятия кинофестиваля транслируются онлайн на видеохостинге Rutube. Следите за новостями у наших партнеров в сообществе «Мой город — Пермь!» и новостном портале Прм.Собака.ru.