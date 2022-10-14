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«Россети» обеспечат необходимую мощность для первой в России «гигафабрики»

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Фото: renera.ru
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Группа «Россети» готова построить электросетевую инфраструктуру и обеспечить необходимую мощность для первой в стране гигафабрики — завода РЭНЕРА по производству литийионных батарей в Калининградской области.

Во время официального старта работ по его строительству компании «Россети Янтарь» и РЭНЕРА заключили соглашение о сотрудничестве.

Гендиректор ООО «РЭНЕРА» (входит в топливную компанию «Росатома» ТВЭЛ) Александр Камашев заявил, что сооружение данного завода — важный этап реализации Концепции развития электротранспорта в России до 2030 года. Также это один из шагов в рамках энергоперехода, направленного на обеспечение стабильного энергоснабжения с применением отечественных систем хранения энергии, подчеркнул Камашев.

«Работоспособность такого крупного проекта невозможна без строительства электросетевой инфраструктуры и обеспечения надежного электроснабжения. Для предприятия рассматривалось более 30 площадок по всей стране, и Калининградская область подошла по большинству из критериев, в том числе по доступности электросетевой инфраструктуры», — добавил он.

Глава «Россети Янтарь» Артем Пидник отметил, что сетевая компания «не только обеспечивает энергобезопасность Калининградской области, но и готова создавать электросетевую инфраструктуру для федеральных проектов», а также выразил уверенность в том, что «строительство завода даст дополнительные возможности для развития и повышения инвестиционной привлекательности региона».

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в свою очередь, отметил работу электросетевой компании в условиях изолированности энергосистемы региона и готовность создавать условия для его развития.

Гигафабрику построят в Неманском районе области в 2025 году. Это крупнейшее по масштабу российское предприятие мощностью 4 ГВт·ч в год обеспечит потребности отечественных производителей электротранспорта в тяговых литийионных батареях, а электросетевой комплекс — в стационарных системах накопления энергии.

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