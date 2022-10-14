Военкор «Известий» показал работу артиллерии Славянской бригады

Артиллеристы Славянской бригады народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжают выполнять боевые задания. Их работу показал 14 октября корреспондент «Известий» Семен Еремин.

«Сейчас будет четыре подряд выстрела. Цель отмечена. Авдеевское направление, обрабатываются позиции противника», — рассказал он.

Стрельба ведется из 152-мм пушки-гаубицы Д-20. По словам Еремина, орудие работает так мощно, что от его выстрелов сердце вырывается из груди.

Когда задание выполнено, дана команда опустить стволы и замаскировать орудия. Расчет перешел в режим ожидания новых целеуказаний.

По словам одного из артиллеристов, им приходится вести также контрбатарейную борьбу против артиллерии НАТО. Для этого необходима помощь разведки или радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Уже работали в контрбатарейной борьбе по натовской артиллерии, и ответка прилетала. Она по выходам заметна, быстрый прилет. Для подавления нужны отдельные контрбатарейные расчеты. Как только разведка или рэбовцы засекают позиции, их сразу подавляют», — рассказал военнослужащий.

Ранее в этот же день военкор «Известий» Денис Кулага показал работу реактивной артиллерии в зоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса. Военные сначала делают фотопанораму местности, чтобы определить координаты расположения вооруженных сил Украины (ВСУ), и затем передают полученные данные артиллеристам.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. ДНР вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.

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