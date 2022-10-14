Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине предложили ввести потолок цен на российскую нефть в $10-20
Мир
НАТО проведет учения в Литве с участием 3,5 тыс. военных
Мир
Трасс отказалась от обещания не повышать корпоративный налог
Мир
Путин указал на отсутствие у России планов уничтожать Украину
Армия
Минобороны исключило призыв женщин в рамках частичной мобилизации
Мир
Экоактивисты облили супом картину «Подсолнухи» Ван Гога
Экономика
Систему быстрых платежей встроят в интернет-банки
Мир
ВКС РФ поразили объекты энергосистемы и военного управление в Киевской области
Мир
Депутат рады призвал не паниковать после отказа Маска финансировать Starlink
Мир
РФ направила Швейцарии ноту протеста в связи с осквернением памятника Суворову
Мир
Главам МИД и минобороны Черногории запретили въезд в Россию
Общество
Правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля 2023 года
Сюжет:

Военкор «Известий» показал работу артиллерии Славянской бригады

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Артиллеристы Славянской бригады народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжают выполнять боевые задания. Их работу показал 14 октября корреспондент «Известий» Семен Еремин.

«Сейчас будет четыре подряд выстрела. Цель отмечена. Авдеевское направление, обрабатываются позиции противника», — рассказал он.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

Стрельба ведется из 152-мм пушки-гаубицы Д-20. По словам Еремина, орудие работает так мощно, что от его выстрелов сердце вырывается из груди.

Когда задание выполнено, дана команда опустить стволы и замаскировать орудия. Расчет перешел в режим ожидания новых целеуказаний.

По словам одного из артиллеристов, им приходится вести также контрбатарейную борьбу против артиллерии НАТО. Для этого необходима помощь разведки или радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Уже работали в контрбатарейной борьбе по натовской артиллерии, и ответка прилетала. Она по выходам заметна, быстрый прилет. Для подавления нужны отдельные контрбатарейные расчеты. Как только разведка или рэбовцы засекают позиции, их сразу подавляют», — рассказал военнослужащий.

Ранее в этот же день военкор «Известий» Денис Кулага показал работу реактивной артиллерии в зоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса. Военные сначала делают фотопанораму местности, чтобы определить координаты расположения вооруженных сил Украины (ВСУ), и затем передают полученные данные артиллеристам.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. ДНР вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022