Граффити с марафонцем появилось на стене дома в Липецке

В Липецке напротив ледового дворца «Звездный» появилось новое граффити с 13-метровым изображением бегуна на длинные дистанции. Авторы изображения — местные художники Данил Белый и Елизавета Рыжкова. Они получили грант благотворительного фонда. Эскиз был разработан совместно с беговым сообществом Lipetsk Running.

Как поясняет GOROD48, художники не случайно создали образ марафонца именно на торце дома по улице Космонавтов, он расположен на маршруте ежегодного Липецкого полумарафона.

Проект реализует ассоциация «Больше чем добро» совместно с «Закрытым клубом художников» при поддержке фонда «Милосердие» в рамках программы «Стальное дерево». К нему подключился региональный фонд капремонта, специалисты которого предложили использовать торец жилого дома № 30, где сейчас проходит комплексный ремонт.

Для настенной росписи художникам потребовалось 250 баллончиков яркой, морозо-, тепло- и водостойкой краски, чтобы картина сохранилась в удовлетворительном состоянии как минимум 10 лет.

Lipetskmedia пишет, что марафонец стал пятым муралом, который появился на стенах липецких домов и трансформаторных будок. Первым граффити было изображение дерева на фасаде дома на улице Малые Ключи. На проспекте Победы есть портрет Михаила Водопьянова, а на многоэтажке на улице Яна Берзина — композиция ко Дню Победы. В 2021 году граффити с летним сюжетом нанесли на фасад здания в Военном городке.