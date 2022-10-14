В США назвали возможную причину для смены курса по Украине

США могут резко изменить свой курс по Украине в случае прямого вовлечения армии страны в конфликт и больших потерь в живой силе. Такое мнение выразил 12 октября обозреватель The National Interest Леон Хадар.

«Если это произойдет [участие вооруженных сил США в боевых действиях] и Штаты в конечном итоге начнут нести потери на Украине, а солдаты вернутся в Америку в мешках для трупов, это может оказать серьезное влияние на общественное мнение и конгресс», — отметил он.

Журналист считает, что вступление Запада в противостояние с Москвой спровоцирует среди жителей США страх мировой войны и массированного ядерного удара.

14 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что США сегодня, как и во времена Карибского кризиса, не учитывают законные озабоченности России, связанные с прямыми угрозами ее безопасности. Кроме того, он подчеркнул, что, вовлекаясь всё более в украинский конфликт, США увеличивают риск прямого столкновения между ядерными державами.

Президент России Владимир Путин заявил, что введение каких-либо войск на Украину и прямое столкновение с армией РФ — опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе.

Днем ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что НАТО не является соперником России и не несет в себе угрозу Москве. По словам главы Пентагона, альянс не будет вовлечен в конфликт на Украине, однако продолжит оказывать Киеву военную помощь. Также НАТО продолжит укреплять собственную оборону, для чего будет укреплять военно-промышленный комплекс.

Тогда же координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби предупредил, что США и НАТО находятся в опасной близости от того, чтобы стать участниками российско-украинского конфликта.

9 октября бывший госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал рассуждения нынешнего американского лидера о риске ядерной войны. Он назвал их безрассудными и одним из самых больших провалов во внешней политике.

Россия 24 февраля начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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