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Новак заявил о падении добычи газа в РФ менее чем на 10% по итогам года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Снижение добычи газа в 2022 году составит около 10%. Об этом 14 октября заявил вице-премьер Александр Новак.

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«Меньше, чем в прошлом году, будет добыча газа. Я точно цифру не скажу, но если там экспорт будет как сегодня, то до 10% может быть общее сокращение. Примерно. Не на, а до», — сказал он на форуме «Российская энергетическая неделя».

5 сентября министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что по итогам года Россия снизит добычу газа на 7%. Также, по его словам, трубопроводный экспорт упадет, а экспорт сжиженного природного газа останется на уровне прошлого года.

В тот же день президент РФ Владимир Путин указал на рост добычи газа компанией «Газпром».

4 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в 2022 году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей. По словам главы МИДа, учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у России нет потерь бюджета.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в самой Европе, вызвав резкий рост цен, инфляции и усугубив энергетический кризис. Еще 17 мая Путин отмечал, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы.

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