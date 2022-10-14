Лукашенко призвал не загонять Россию в угол

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «не загонять в угол» Россию и допустил, что та может применять любые виды вооружений в случае нападения на ее территорию. Такое заявление он сделал в пятницу, 14 сентября, в интервью американскому телеканалу NBC.

«Если, не дай Бог, будет нападение на территорию Российской Федерации, Россия может, если будет нужно, применить все виды вооружения <…> Если вы загоняете человека или страну в угол, то есть только один путь — вперед. Поэтому не заступайте за красные линии, не надо их пересекать», — сказал Лукашенко.

При этом, по его словам, Москва не заинтересована в ядерной эскалации конфликта на Украине, так как это бы означало «конец нашей планеты».

Белорусский лидер считает, что применение ядерного оружия даже одной страной вызовет цепную реакцию. Он отметил, что Россия хорошо это понимает.

«И никто, я хочу это подчеркнуть, я знаю это наверняка от самого президента Путина, никто не ставил целью применить ядерное оружие», — добавил президент.

Ранее, 14 октября, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что США сегодня, как и во времена Карибского кризиса, не учитывают законные озабоченности России, связанные с прямыми угрозами ее безопасности. Кроме того, он подчеркнул, что, вовлекаясь всё более в украинский конфликт, США увеличивают риск прямого столкновения между ядерными державами.

9 октября бывший госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал рассуждения нынешнего американского лидера о риске ядерной войны. Он назвал их безрассудными и одним из самых больших провалов во внешней политике.

До этого, 6 октября, президент США Джо Байден заявил, что применение тактического ядерного оружия приведет к ядерному Армагеддону. По словам Байдена, впервые со времен Карибского кризиса мир сталкивается с ядерной угрозой.

21 сентября президент России Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

Россия 24 февраля начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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