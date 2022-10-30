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Хеллоуин-2022: история, традиции, костюмы

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Конец октября ассоциируется с тыквами, сладостями и страшными костюмами — а всё благодаря празднику Хеллоуин, пришедшему к нам из западных стран. Торжество, которое отмечают 31 октября, в 2022 году приходится на понедельник. «Известия» собрали в материале историю и традиции знаменитого праздника.

Хэллоуин-2022: история праздника

Буквально Хеллоуин означает «канун Дня всех святых», который отмечается 1 октября во многих странах мира. Название праздника произошло от английского All Hallows Eve, что впоследствии сократилось до Halloween.

Древние кельты в этот же день отмечали праздник Самайн и считали, что ночь служит переходным периодом от света к тьме и в мир выходят злые духи. Чтобы обезопасить себя от них, кельты облачались в шкуры животных, делали фонари из тыкв и несли домой огонь от священного костра. Этот народ населял обширные территории, поэтому традиции древнего праздника сохранились в нынешней Великобритании, Ирландии и Северной Франции, а затем и распространились по миру.

С приходом христианства в Европу праздник поменял свое название и стал гораздо менее мрачным. Особенно любят его дети в тех странах, где Хеллоуин отмечается масштабно. Они наряжаются в костюмы любимых героев и страшных существ и идут к соседям, выпрашивая сладости.

В России праздник не столь популярен, в основном из-за того что идет вразрез с православной религией. Однако молодежи зарубежный праздник пришелся по нраву, и теперь ежегодно заведения общепита и развлечений проводят для студентов и подростков тематические мероприятия, связанные с Хеллоуином.

Хэллоуин в России – 2022: как отмечают праздник

Во многих западных странах в день Хеллоуина нередко можно встретить как детей в костюмах, так и наряженных взрослых. В России же костюмированные вечеринки по случаю праздника возможны лишь в локальных масштабах.

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Это не мешает их участникам хорошо проводить время — выбирать креативные костюмы и макияж, украшать помещения, устраивать конкурсы на лучший наряд и готовить особые угощения по случаю праздника.

Разгулу «нечистой силы» на Хеллоуин посвящено множество произведений массовой культуры — книги, сериалы, фильмы разных лет и стран. В честь праздника выходят премьеры новых хорроров и организуются кинопоказы. А многие предпочитают смотреть фильмы ужасов дома с заранее приготовленными угощениями.

Хеллоуин-2022: костюмы для праздника

По поверью, на Хеллоуин нужно нарядиться так, чтобы злые духи приняли человека за одного из них. Популярны образы мертвецов, скелетов, вампиров, привидений, маньяков и чудовищ из кинофильмов. Однако устрашающие костюмы давно перестали быть обязательным условием, и современные приверженцы празднования часто надевают костюмы любимых героев и мифических существ, даже если они не связаны со злыми силами.

Зачастую к образу добавляют яркий грим или макияж, придающий сходство с выбранным персонажем. На лицах рисуют паутину, кровоподтеки, швы и прочие атрибуты вымышленных героев.

Дома и помещения для проведения праздника тоже принято украшать — для этого используют искусственную паутину, пауков, летучих мышей и, конечно, тыквы с вырезанными на них лицами, неотъемлемый атрибут Хеллоуина.

Ранее «Известия» рассказывали еще об одном празднике, сохранившемся с древних времен и символизирующем переход от света к темноте. Речь идет о Дне осеннего равноденствия, который отмечался 23 сентября. А другие события и праздники осени 2022 года перечислены в специальном календаре.

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