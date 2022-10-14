Европейцам посоветовали привыкать к жесткой и дорогой туалетной бумаге

Запрет российских властей на экспорт березы сказался на качестве и цене туалетной бумаги. Об этом говорится 12 октября в материале агентства Reuters.

Цены на туалетную бумагу выросли, а ее дефицит стал ощущаться в 2020 году с началом пандемии. В марте 2022 года Россия запретила экспорт березовой древесины в ответ на санкции, введенные США и Европейским союзом после начала спецоперации на Украине.

В итоге санкций качество туалетной бумаги ухудшилось. Древесина русской березы состоит из коротких волокон, делающих предметы гигиены более мягкими, говорится в публикации.

Цены на сырье уже выросли примерно на 45% в текущем году из-за роста цен на электроэнергию. Одновременно крупнейшие европейские производители начинают ощущать недостаток поставок сырья.

Финский производитель бумаги и упаковки Stora Enso Oyj уже заявил, что вынужден изменить технологию переработки целлюлозы из длинных волокон. Такая целлюлоза сделает бумагу более прочной, но за счет снижения мягкости и роста цены.

Согласно данным Евростата, Финляндия является вторым по величине производителем целлюлозы в Европе после Швеции. Две страны остаются ключевыми производителями целлюлозы, которая идет на производство санитарно-гигиенических изделий, таких как туалетная бумага или салфетки. Около 10% поставок древесины в Финляндию раньше поступало из России.

Проблемы с производством туалетной бумаги усугубили и забастовки на предприятиях, выпускающих целлюлозу в Испании, Финляндии и Бразилии.

Рынок целлюлозы будет испытывать трудности до второй половины 2023 года, считает аналитик Santander Рафаэль Барселлос. Он спрогнозировал снижение цен только после того, как заводы, которые в настоящее время строятся в Чили и Уругвае, начнут отгружать свою продукцию в следующем году.

В конце сентября сообщалось, что энергетический кризис может привести к дефициту туалетной бумаги в Австрии. Бумажная промышленность является одним из крупнейших потребителей газа, высок риск возникновения проблем в производстве в случае прекращения поставок энергоносителей.

23 сентября сообщалось, что производители туалетной бумаги в Германии испытывают трудности с окупаемостью производства из-за роста цен на энергоносители. Предприятия сокращают объемы выпуска или закрываются.

В начале сентября базирующийся в германском Дюссельдорфе производитель гигиенической бумаги Hakle с почти 100-летней историей объявил себя неплатежеспособным из-за роста цен на сырье и энергоносители.

Также в сентябре сообщалось, что политики ряда стран Европы начинают склоняться в пользу отмены санкций против РФ. На изменение позиции влияют растущие цены на энергию и высокая инфляция.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе.

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