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Юрист рассказала, что грозит подозреваемой в убийстве сестры школьнице

Юрист Завьялова рассказала, что грозит подозреваемой в жестоком убийстве сестры школьнице из Саратова
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Фото: СК РФ/saratov.sledcom.ru
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Член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова рассказала «Известиям» о возможном наказании для 14-летней школьницы из Саратова, подозреваемой в жестоком убийстве 10-летней сестры.

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Как пояснила специалист, за убийство малолетней с особой жестокостью грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет, либо пожизненное лишение свободы, либо смертная казнь. При этом, если данное преступление совершил несовершеннолетний, в его отношении будут применяться отдельные меры и особенности в рамках законодательства.

«Из особенностей следует: лишение свободы не может быть назначено свыше 10 лет; пожизненное лишение свободы и смертная казнь не могут быть назначены несовершеннолетнему; несовершеннолетнему ограничение свободы может быть назначено лишь как основное наказание», — перечислила Завьялова.

Кроме того, по ее словам, несовершеннолетнему при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления не могут быть назначены принудительные меры воспитательного воздействия. Лишение свободы несовершеннолетними отбывается в воспитательных колониях.

«Наказание во многом будет зависеть от результатов проведенной экспертизы, наличия раскаяния и позиции родителей», — резюмировала юрист.

О задержании подозреваемой в убийстве сестры школьницы 14 октября сообщили в Следственном комитете РФ. По данным следствия, накануне вечером мать детей вернулась домой с работы и обнаружила младшую дочь мертвой с множественными ножевыми ранениями и ожогами. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Решается вопрос об избрании школьнице меры пресечения.

По данным «Известий», задержанная призналась в убийстве сестры. На допросе девочка рассказала, что пошла на преступление из-за личной неприязни к родственнице.

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