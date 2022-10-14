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Новым главой минфина Британии назначен экс-глава МИД Джереми Хант

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tejas Sandh
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Экс-глава британского МИДа Джереми Хант назначен новым главой минфина Великобритании. Об этом сообщили в правительстве страны.

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«Достопочтенный член парламента Джереми Хант назначен министром финансов», — говорится в Twitter-аккаунте правительства Британии.

В этот же день экс-глава минфина Квази Квартенга был отправлен в отставку.

По данным британских СМИ, причиной этого стал предложенный им непопулярный план бюджета. Уточняется, что этот мини-бюджет подтолкнул фунт к рекордно низкому уровню по отношению к доллару, повысил стоимость государственных займов и ставки по ипотечным кредитам и привел к беспрецедентной интервенции со стороны Банка Англии.

Квартенг проработал в должности министра финансов 38 дней, заняв этот пост в начале сентября. До этого его предшественник — Надим Захави — занимал эту должность около двух месяцев.

23 сентября Квартенг представил план поддержки экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Он назвал снижение налогов новым подходом к новой эпохе, а также заверил, что благодаря этим мерам годовая инфляция снизится на 5%, что позволит достичь экономического роста в будущем.

Несколькими днями позднее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс признала, что ее налоговая политика может привести к экономической нестабильности в королевстве. Она отметила, что не всем гражданам понравится инициатива британского правительства, однако, по словам Трасс, у нее есть четкий план, который она считает правильным для страны.

1 октября в израильском издании Detaly отметили, что Великобритания рискует потерять статус экономической державы из-за политики Трасс. Отмечалось, что масштабное снижение налогов в стране привело к тому, что инвесторы начали продавать фунт стерлингов и его курс рекордно упал.

3 октября стало известно, что в парламентский Комитет 1922 года (объединение рядовых депутатов-консерваторов) Великобритании было подано письмо с призывом вынести премьер-министру вотум недоверия. Эта инициатива связана с новым планом правительства Трасс по поддержке экономики страны.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны и главой Консервативной партии 5 сентября. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.

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