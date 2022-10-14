В Кишиневе полиция приступила к жестким задержаниям митингующих против Санду

Полиция в Кишиневе жестко задерживает в пятницу, 14 октября, участников протестов, которые несогласны с политикой президента Молдавии Майи Санду, передает RT.

13 октября власти республики ужесточили правила проведения протестов и расширили полномочия полиции. Полицейским разрешили требовать от организаторов прекратить манифестацию.

Также правоохранительные органы получили право во время акции протеста удалить из толпы участников, которые нарушают общественный порядок, а также подстрекают к дискриминации или насилию, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, 11 октября, Санду заявила, что в стране «участились попытки дестабилизировать ситуацию» со стороны протестующих, и пообещала наказать их за «предательство».

«Мы не должны позволить манипулировать собой, пользоваться нами тем, кто продвигает войну. Попытки дестабилизации мы наблюдаем со стороны криминальной группировки, участники которой боятся тюрьмы и готовы сжечь страну <...> Предательство страны будет сурово наказано», — заявила Санду на брифинге.

По мнению главы государства, эта группа пытается устроить хаос и конфликты в различных районах Молдавии.

В Кишиневе с 18 сентября проходит бессрочная акция протеста. Люди недовольны ростом цен на газ, электричество и продукты. Организаторы митингов требуют отставки президента и правительства и проведения досрочных выборов в парламент.

По данным одного из лидеров протеста, председателя Оргеевского района Молдавии Дину Цуркану, 9 октября в митинге приняло участие около 60 тыс. человек. На следующий день полиция принудительно убрала палатки сторонников оппозиционной партии «Шор», которые были установлены на центральной улице Кишинева.