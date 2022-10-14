Минобороны сообщило о поражении арсенала с западным оружием в Бродах Львовской области

Российские военные поразили арсенал с западным оружием в Львовской области, сообщил 14 октября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В населенном пункте Броды Львовской области поражен арсенал, на который были доставлены и хранились значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов», — сказал он.

Конашенков также рассказал, что вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды пытались атаковать российских военных на купянском направлении, но были рассеяны российской артиллерией на дальних подступах.

Кроме того, он сообщил, что российские войска овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Времевка в Донецкой Народной Республике.

В сентябре ВС России ликвидировали в городе Запорожье заводские цеха, где производилось обслуживание американских установок реактивных систем залпового огня HIMARS, а также уничтожили склад 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Харькова, на котором находилось более 7,5 тыс. снарядов к артиллерийским системам западного производства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».