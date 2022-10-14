Задержанный в Индии из-за угрозы взрыва самолет «Аэрофлота» вылетел в Москву
Самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс SU233, задержанный в Нью-Дели из-за угрозы взрыва, вылетел в пятницу в Москву. Об этом сообщили 14 октября международном аэропорту им. Индиры Ганди.
«Рейс вылетел в Москву примерно в 17:15 (14:45 мск)», — цитирует сообщение авиаузла ТАСС.
На борту самолета находятся 350 пассажиров.
Электронное письмо с угрозами о бомбе поступило в аэропорт имени Индиры Ганди вечером в четверг. Лайнер должен был вылететь в Москву в 05:00 утра (02:30 мск). Но самолет задержали и тщательно осмотрели из-за сообщения о бомбе.
Подозрительных предметов не обнаружено.
В марте румынские истребители сопроводили самолет авиакомпании Turkish Airlines из-за сообщения о бомбе на борту. До этого лайнер компании Air Serbia, следующий по маршруту Белград – Москва, развернули в сторону Сербии из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.