Задержанный в Индии из-за угрозы взрыва самолет «Аэрофлота» вылетел в Москву

Самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс SU233, задержанный в Нью-Дели из-за угрозы взрыва, вылетел в пятницу в Москву. Об этом сообщили 14 октября международном аэропорту им. Индиры Ганди.

«Рейс вылетел в Москву примерно в 17:15 (14:45 мск)», — цитирует сообщение авиаузла ТАСС.

На борту самолета находятся 350 пассажиров.

Электронное письмо с угрозами о бомбе поступило в аэропорт имени Индиры Ганди вечером в четверг. Лайнер должен был вылететь в Москву в 05:00 утра (02:30 мск). Но самолет задержали и тщательно осмотрели из-за сообщения о бомбе.

Подозрительных предметов не обнаружено.

В марте румынские истребители сопроводили самолет авиакомпании Turkish Airlines из-за сообщения о бомбе на борту. До этого лайнер компании Air Serbia, следующий по маршруту Белград – Москва, развернули в сторону Сербии из-за сообщения о взрывном устройстве на борту.