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Путин указал на отсутствие у России планов уничтожать Украину

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Власти Российской Федерации не ставили себе задачу уничтожить Украину, начиная специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. Об этом заявил 14 октября президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане.

«То, что происходит сегодня, малоприятно, мягко говоря. Но это всё то же самое мы получили бы позже, но в худших для нас условиях, вот и всё. Так что мы действуем правильно и своевременно. Мы не ставили перед собой задачу уничтожения Украины», — отметил российский лидер.

Путин также выразил надежду на то, что никто не пойдет на прямую конфронтацию с Россией.

«Прямое столкновение приведет к глобальной катастрофе»
Выступление российского президента Владимира Путина в Астане. Основные цитаты

Президент подчеркнул, что введение каких-либо войск на Украину и прямое столкновение с армией РФ — опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. По его словам, у России есть надежда, что «ума-разума у тех, кто говорит об этом, хватит для того, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать».

Также российский лидер отметил, что необходимости в массированных ударах по Украине больше нет. Он указал, что из 29 объектов, которые планировалось уничтожить в рамках массированных ударов по Украине, не поражено семь. Сейчас их, по словам Путина, «добивают».

10 октября Путин сообщил, что по предложению Минобороны России был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Он отметил, что таким образом Москва ответила на террористические действия киевского режима. Путин привел в пример взрыв на Крымском мосту, за которым, как он отметил, стоят украинские спецслужбы.

В частности, 14 октября, в Минобороны отчитались, что ВКС России нанесли высокоточным оружием удары по объектам энергосистемы и военного управления в Киевской и Харьковской областях.

Глава украинского минэнерго Герман Галущенко сообщил, что около 30% энергетической инфраструктуры Украины было выведено из строя в результате массированных ударов со стороны России.

6 сентября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о консолидации общества на фоне СВО РФ в Донбассе. Согласно опросу, проведенному в мае, 72% россиян продолжают поддерживать спецоперацию РФ по защите Донбасса. Не меняется среди граждан и понимание целей спецоперации. Согласно ответам респондентов, на первом месте стоит вариант «защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории» (40%).

21 сентября российский президент объявил о начале частичной мобилизации. По его словам, это необходимо для защиты страны, территориальной целостности государства.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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