Новак заявил о доминирующем положении нефти в течение 50 лет

Нефть будет занимать доминирующее положение в энергобалансе как минимум в течение 50 лет. Об этом 14 октября заявил вице-премьер Александр Новак.

«Про углеводороды могу сказать. На наш взгляд, и это, наверное, наши нефтяные компании подтвердят, <...> я думаю, точно больше 50 лет они будут занимать доминирующее положение в энергетическом балансе, а дальше можно будет посмотреть», — сказал он во время Российской энергетической недели.

При этом Новак заявил, что энергетический переход будет продолжаться, но сейчас он замедлен в связи с нестабильной ситуацией на энергетических рынках.

«Да, он может быть медленнее, в этом году этот энергопереход замедлился в связи с дефицитом энергетических ресурсов на рынке по разным причинам», — добавил вице-премьер.

Накануне стало известно, что правительство Германии может отменить запрет на добычу сланцевого газа и нефти на прибрежных территориях страны в Северном море. По данным Handelsblatt, министерство экономики больше не выступает против добычи.

21 сентября президент РФ Владимир Путин назвал хотелками западных стран прогнозы об «уходе» от углеводородов. По его словам, на место нефти и газа еще нескоро придет топливо из водорода. Он призвал помнить об этом, чтобы в будущем сохранить лидерские позиции в энергетической сфере.

Ранее, 14 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказала мнение, что причиной энергетического кризиса в Евросоюзе является не подорожание углеводородов, а продолжение их использования.