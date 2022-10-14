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В ИМЭМО РАН оценили решение создать организацию по продвижению русского языка

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал правильным, своевременным и очень нужным решение лидеров стран СНГ создать международную организацию по продвижению русского языка. Об этом он сказал в пятницу, 14 октября.

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«С учетом того отношения, которое демонстрируют страны Запада ко всему остальному миру, это говорит о том, что остальной мир сам должен заботиться о себе и своей идентичности», — сказал Оленченко в беседе с RT.

Он назвал попытки «денормировать» русский язык, вытеснить его с постсоветсткого пространства ущербными.

«По мере того как будет укрепляться русский язык, будут укрепляться отношения внутри постсоветских стран и их отношения с Россией», — заключил он.

Ранее в этот день сообщалось, что по итогам саммита в Астане лидерами стран Содружества Независимых Государств (СНГ) был подписан ряд документов.

«Основной задачей организации станет сохранение и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на основе тесной гармонии русского языка и языков государств – участников СНГ», — говорится на сайте исполкома СНГ.

Ранее в этот день председатель исполкома — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявлял, что все инициативы направлены на развитие широкомасштабного межгосударственного сотрудничества, сообщается на сайте aif.ru.

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