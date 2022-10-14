Сезон охоты на пушных зверей открывается в Тамбовской области

В Тамбовской области с субботы, 15 октября, открывается сезон охоты на пушных зверей. В период до 11 февраля разрешена добыча зайца, куницы, ласки, горностая, белки обыкновенной, норки американской, бобра, ондатры, водяной полевки и хоря лесного.

С 1 ноября и до 28 февраля разрешат охотиться на лисицу, енотовидную собаку и волка, сообщает ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

В связи с этим в Тамбовоблохотуправлении напомнили о необходимости соблюдения законодательства. Так, разрешение на добычу пушного зверя в общедоступных угодьях Тамбовской области можно в ТОГКУ «Тамбовохота», МФЦ, на портале госуслуг и у районного охотоведа. Разрешение на добычу бобра и куницы выдают в Тамбовоблохотуправлении.

В начале октября сообщалось о том, что в Ульяновской области с 1 октября начался сезон охоты на пушных животных, лося и косулю. Охотникам необходимо соблюдать нормы добычи ресурсов. Также при себе нужно иметь разрешения на оружие и добычу, охотничий билет, предупредили в региональном минприроды.