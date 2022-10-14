Путин указал на прецеденты запрета русского языка на территории Украины

Президент России Владимир Путин указал на то, что, несмотря на случаи запрета русского языка на территории Украины, РФ не планирует вводить аналогичные меры.

«Мы не должны уподобляться тем, кто отменяет культуру, культура тут ни при чем. Если руководство в Киеве считает возможным поддерживать неонацистов как шествия и людей, которые разгуливают... то это никакого отношения к культуре не имеет», — отметил он.

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