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В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мужчина. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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«ВФУ атаковали Куйбышевский район города. По пр-ту Степаненко погиб мужчина 1981 года рождения», — говорится в сообщение штаба в Telegram-канале.

В штабе сообщили также, что ранее днем из-за удара по Кировскому району города была ранена местная жительница.

Накануне сообщалось, что украинские солдаты выпустили шесть ракет по Донецку из реактивной системы залпового огня «Град». В тот же день сообщалось, что при обстреле украинскими военными в Петровском районе Донецка погиб мирный житель, сообщил мэр города. По его словам, еще один человек получил ранение.

Утром в это же день украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 мм по Петровскому району Донецка.

Накануне стало известно об эвакуации 16 жителей ДНР. Речь шла о жителях Артемовска, города Соледар, села Зайцево, Иванграда, а также села Покровское. Их эвакуировали в Первомайск ночью из-за опасений, что украинские войска с коптеров могли вычислить позиции и ударить по мирному населению.

Также в этот день сообщалось, что украинские войска обстреляли поселок Русский Край, расположенный под Горловкой в ДНР. В результате погибли два мирных жителя.

Специальная военная операция РФ по защите населения Донбасса началась 24 февраля на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. ДНР вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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