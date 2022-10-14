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Путин отверг влияние спецоперации на взаимодействие России со странами СНГ

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Президент России Владимир Путин, говоря о взаимодействии стран СНГ на фоне российской спецоперации, уточнил, что партнеров интересует то, что происходит между Москвой и Киевом.

«Конечно, партнеров интересует и беспокоит будущее развитие отношений на российско-украинском направлении.<...> И я партнеров наших подробно об этом информирую, рассказываю нашу точку зрения. Но это никак не влияет на характер, на качество, на глубину отношений России с этими странами», — заявил 14 октября Путин на пресс-конференции после саммита в Астане.

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Ранее в этот же день Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Путин предлагал варианты решения украинского конфликта, но его не хотят пока слышать.

На прошлой неделе директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что многие страны предлагают посредничество в переговорах Москвы и Киева, российская сторона от подобных предложений не отказывается.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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