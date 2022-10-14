Иран назвал наглостью просьбы о поставках нефти от вводящих санкции стран

Страны, которые вводили санкции против Ирана, теперь обращаются к нему с просьбами о поставках нефти и газа — это наглость. Об этом заявил 14 октября заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде.

Как подчеркнул Асадзаде, в Тегеране принимают в расчет свои стратегические соображения и при проведении переговоров с западными компаниями, которым нужен газ.

«Они прибегают с этой нуждой в разные места. Мы двери переговоров не закрываем, но они при этом должны решить, нацелены ли они продолжать вводить санкции против Ирана или нет. Нельзя просто так ввести санкции против какой-либо страны, а потом, в час нужды, прибегать к ней и просить, чтобы она обеспечила всех газом», — цитирует замглавы ведомства «РИА Новости».

Он также указал, что двойные стандарты и наглость западных стран, с которой они позволяют себя вести с другими государствами, в Иране стараются игнорировать и разумно использовать свой весомый потенциал в нефтегазовой отрасли в своих интересах.

«В любом случае, Запад должен заплатить цену за свои односторонние меры, санкции и свою враждебность в отношении Ирана», — добавил Асадзаде.

Ранее в пятницу Асадзаде отметил, что страны «большой семерки», вводя потолок цен на энергоресурсы из России, тем самым наносят удар по собственной энергетической безопасности. Он также напомнил, что Иран в течение 40 лет живет под санкциями США. По его словам, эти санкции пошли стране на пользу, так она она сама смогла производить значительную часть оборудования.

Ранее, 12 октября, было опубликовано заявление министров финансов и глав центральных банков G7, в котором говорилось о том, что США вместе с союзниками добились значительного прогресса в работе над всеми аспектами ценового потолка на нефть.

В тот же день президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, заявил, что Россия не станет поставлять нефть в страны, установившие потолок цен на нее.

22 июля заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США и их союзники нуждаются в поставках нефти России на мировые рынки, иначе, если этого не произойдет, стоимость данного вида топлива вновь начнет расти. Высокопоставленный дипломат добавила, что ограничение предельной цены на российскую нефть должно быть таким, чтобы ограничить Москве прибыль с продажи черного золота, однако сохранить для России стимул и дальше поставлять свой ресурс на мировые рынки.

В случае же возвращения Ирана в ядерную сделку США смогут вернуть свою нефть на мировые рынки и добиться послабления в вопросе санкций для исламской республики. Однако если Иран откажется это сделать, Вашингтон «будет вынужден нарастить свое давление», заявила Нуланд.