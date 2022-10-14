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Путин заявил о существующих угрозах в Европе и Азии

Путин: сегодня много угроз не только в Европе, но и в Азии
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Фото: ТАСС/Рамиль Ситдиков
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Сегодня много угроз не только на европейском континенте, но и в Азии. Об этом заявил в пятницу, 14 октября, президент России Владимир Путин на саммите «Россия – Центральная Азия» в Астане.

«Не только на европейском континенте много угроз, но и в азиатском», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

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Ранее в ходе саммита российский лидер указал, что одной из угроз являются действия западных спецслужб, в первую очередь Великобритании и США, которые поощряют противостоящие «Талибану» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) формирования в Афганистане, нацеливая их на обстрелы приграничных территорий. Президент указал, что в интересах правительств азиатских стран не допустить рецидива гражданской войны в Афганистане.

Кроме того, Путин отметил, что предпринимаются попытки извне помешать связям России и стран Центральной Азии в политике, экономике и гуманитарной сфере. Однако, по его словам, усложняющаяся ситуация в мире подталкивает страны к взаимодействию.

Накануне, обращаясь к участникам масштабного саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, российский президент заявил, что несмотря на существующие сложности в регионе крепнут новые центры силы, и это едва ли не ключевой фактор перехода мировой политики к многополярности.

Саммит в формате «Россия – Центральная Азия» состоялся в пятницу в столице Казахстана. На высшем уровне подобная встреча проводится впервые по инициативе Москвы в год 30-летия установления дипломатических отношений России со всеми пятью центральноазиатскими государствами (Казахстан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан и Узбекистан).

В ходе встречи лидеры обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между Россией и Центральной Азией, включая торгово-экономическое сотрудничество и вопросы региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане.

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