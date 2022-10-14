Путин заявил о заинтересованности РФ в сотрудничестве с Центральной Азией

России сейчас всё больше интересно сотрудничество с Центральной Азией. Об этом 14 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопрос «Известий».

«Объемы торговли растут. Причем растут гораздо большими темпами, чем в предыдущие годы. Мы развиваем новые логистические цепочки, которые в значительной степени проходят по этому региону. Страны региона в этом заинтересованы. Возникают новые возможности с точки зрения кооперации, с точки зрения развития собственных компетенций», — сказал президент.

Также он отметил, что сейчас Россия «смотрит, как реанимировать некоторые давно ушедшие в небытие предприятия», так как теперь это можно сделать на «совершенно новой технологической базе и в странах Центральной Азии».

Путин подчеркнул, что для стран Центральной Азии, у которых нет выхода к океану, очень интересна Россия.

«Коллега из Туркменистана говорил, что для стран из Центральной Азии, у кого нет выхода в мировой океан, очень важно сотрудничество с Россией и в этом формате многостороннем центральноазиатском для того, чтобы всем вместе искать такие возможности и каналы, а мы развиваем ряд проектов интересных для нас тоже с другими партнерами. Всё это вместе объединить крайне важно, интересно и своевременно», — сказал президент РФ.

Ранее в этот день Путин призвал страны Средней Азии присоединиться к проектам РФ по импортозамещению. Он отметил, что сегодня предпринимаются попытки извне помешать связям России и стран Центральной Азии в политике, экономике и гуманитарной сфере. Однако, по его словам, усложняющаяся ситуация в мире подталкивает страны к взаимодействию. В этой связи совместные шаги по наращиванию союзничества и стратегического партнерства сейчас весьма востребованы, подчеркнул президент.

Днем ранее российский лидер в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии указал на ключевую роль Азии в новом многополярном мире. Он сказал, что именно здесь крепнут новые центры силы, а сами страны Азии становятся локомотивом мировой экономики.

Политолог Наталия Елисеева объяснила «Известиям», что сотрудничество РФ и стран Азии — абсолютно нормальное и закономерное явление в ответ на действия Запада.