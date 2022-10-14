Новак рассказал о новых экспортных маршрутах российских энергоресурсов

Россия переориентирует поставки энергоресурсов не только в азиатские страны, но и в Африку и Латинскую Америку. Об этом сообщил 14 октября вице-премьер Российской Федерации Александр Новак на форуме «Российская энергетическая неделя».

«У нас с точки зрения переориентации потоков основная часть будет ориентирована на Азиатско-Тихоокеанский регион, на страны Индия, Пакистан и другие страны в том направлении. Это в том числе и Африка, Латинская Америка, то есть те, кто нуждается в наших энергетических ресурсах», — сказал Новак.

Он также рассказал, что Россия планирует увеличить мощности портов в Усть-Луге, Новороссийске и Приморье примерно на 40 млн т.

«Кстати, эмбарго не вводится относительно трубопроводных поставок — только относительно морских перевозок. Тем не менее все наши логистические центры, которые сегодня используются, они и будут использоваться, будут расширяться», — добавил вице-премьер.

10 октября директор департамента экономического сотрудничества российского МИДа Дмитрий Биричевский сообщил, что страны Юго-Восточной и Южной Азии проявляют интерес к поставкам нефтепродуктов из России.

Вместе с тем президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что Западу не надо отказываться от сотрудничества с Российской Федерацией.

Он подчеркнул, что Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, включая ближайшие осень и зиму. Однако в Европе считают возможным упрекать Москву в ненадежности поставок, хотя российская сторона предоставляет весь объем экспорта в рамках контрактов.