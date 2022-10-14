Военкор «Известий» показал работу реактивной артиллерии

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага 14 октября показал работу реактивной артиллерии в зоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса.

На представленных кадрах наводчики обсуждают обнаружение позиций украинских националистов и наносят удар по ним.

«В 300 м наблюдаю позиции противника», — говорит один из них.

После этого военные делают фотопанораму, чтобы определить координаты расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ), и передают полученные данные артиллеристам.

После этого по позициям наносится удар из реактивных артиллерийских установок. Видны взрывы, после чего над местностью поднимаются клубы дыма.

13 октября Кулага сообщил о боях на линии столкновения в Донбассе. Он рассказал, что артиллерия украинской армии работает практически синхронно с российской.

Также он добавил, что союзные силы начали мощное наступление под Артемовском. В наступлении задействованы все боевые единицы на линии фронта. В атаку направлены танки при поддержки авиации и артиллерии, а также пехота.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. ДНР вошла в состав России по итогам референдума, прошедшего 23–27 сентября.

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