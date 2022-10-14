Минобороны сообщило о поражении арсенала ВСУ с западным вооружением в Бродах

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о том, что российские войска поразили при помощи высокоточного оружия склад с западным вооружением в городе Броды.

«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в населенном пункте Броды Львовской области поражен арсенал, в который были доставлены и хранились значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов», — отметил он.

14 октября военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал о том, что расчет российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» уничтожили РСЗО HIMARS, а также боеприпасы и живую силу противника.

Утром 10 октября несколько взрывов произошло в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Украинский премьер Денис Шмыгаль отметил, что в восьми регионах страны повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

Как отметил президент России Владимир Путин, по предложению Минобороны РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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