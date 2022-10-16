Верность обязательствам

Нынешнюю ситуацию в связи с проведением Россией СВО на Украине и фактическим участием США и НАТО в качестве вовлеченных сторон конфликта, не брезгующих заниматься ядерным шантажом, часто сравнивают с Карибским кризисом, случившимся ровно 60 лет тому назад (14–28 октября 1962 года). Сегодня хрупкое мировое равновесие утрачено, и мир снова находится на грани ядерной войны.

Напомним о причинах Карибского кризиса. В ответ на произошедшее в 1961 году размещение ракет средней дальности «Юпитер» в Турции, которые за короткое время могли достичь Москвы и фактически представляли собой оружие первого удара, СССР доставил на Кубу ракеты с ядерными боеголовками и разместил их там по просьбе Фиделя Кастро, призывавшего Москву спасти Остров свободы от американской интервенции.

По сути дела, шаги Советского Союза зеркально повторяли действия США, однако американцы считали: что позволено Юпитеру, не позволено быку. К 14 октября 1962-го Советская армия завершила операцию «Анадырь», перебросив 40-тысячную военную группировку и 40 ракет, предназначенных для защиты Кубы. Операция была важна и с идеологической, и с геополитической точки зрения.

Поддерживая кубинскую революцию, СССР показывал, что не на словах, а на деле ведет борьбу с западным неоколониализмом. Но, конечно же, жизненно важен для СССР был и фактор симметричного ответа на размещение ядерных ракет вблизи советских границ. В то время ядерный потенциал США превосходил советский примерно в 20 раз, и чтобы обеспечить свою стратегическую безопасность, СССР должен был ответить на американский вызов подобно тому, как и сейчас Россия реагирует на вызов НАТО.

Получив данные о том, что Советский Союз, по сути дела, повторил «турецкий ядерный маневр», США, американские властные элиты разделились на две группы. «Ястребы» предлагали осуществить вторжение на Кубу и уничтожить советскую группировку и армию Фиделя Кастро, «умеренные» — военно-морскую блокаду. Президент Джон Кеннеди выбрал второй вариант, однако верхушка американского генералитета пыталась форсировать обострение. Так, во время «черной субботы», 27 октября 1962 года, группа кораблей американских ВМС окружила и обстреляла советскую атомную подлодку Б-59 — и только выдержка и хладнокровие наших моряков предотвратили катастрофическую развязку.

В последующие часы ответственное поведение лидеров СССР и США Хрущева и Кеннеди позволило разрешить ситуацию компромиссом. Решающую роль при этом сыграло предложение советской стороны: СССР вывозит ракеты с Кубы под американские гарантии ненападения на Остров свободы, а также при условии отказа США от размещения ядерного оружия в Турции. США согласились на эти условия и, что самое главное, впоследствии их выполнили.

В чем же существенные отличия ситуации 60-летней давности и того, что происходит сейчас? Во-первых, тогда советской стороне было понятно, с кем вести переговоры. Соединенными Штатами управлял президент, который осуществлял всю полноту власти. Во главе страны стоял ответственный лидер, выражавший в первую очередь национальные интересы. В современных американских условиях фигура президента кажется лишь своего рода фасадом (если не сказать — декорацией) политического режима, которому свойственен непубличный характер принятия решений.

После избрания Джо Байдена эта тенденция приняла не просто трагикомический, но и откровенно пугающий характер. К тому, что фигура президента США несамостоятельна, добавляется и то, что нынешний глава американского государства страдает провалами в памяти, часто путает события.

Во-вторых, приходится констатировать, что со времен Карибского кризиса договороспособность США и Запада в целом резко понизилась. Прежде одной из неизменных констант американской политической культуры все-таки была верность договору, обязательствам. В соответствии с этой традицией Кеннеди полностью сдержал обещания, данные Советскому Союзу.

Сегодня же представление о «верности обязательствам» у американского, и шире — западного политического класса, полностью исчезло. Показательно в этом смысле заявление Жозепа Борреля, назвавшего ничего не значащей «историей» обман Москвы со стороны Вашингтона, обещавшего на рубеже 1990-х годов не расширять НАТО на восток.

В условиях, когда ядерное сдерживание остается единственным фактором, предостерегающим стороны от глобальной войны, готовность к диалогу и компромиссам остается гарантией для сохранения мира и выживания всего человечества. К сожалению, недоговороспособность и отсутствие ответственности у американских лидеров вызывают большие сомнения в том, что такие компромиссы всё еще возможны.

Автор — директор института РУССТРАТ

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