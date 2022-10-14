Карта спецоперации на Украине 14 октября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 14 октября можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки высокоточным оружием в Львовской области был поражен арсенал, на который были доставлены и хранились значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов.

Кроме того, в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления и энергетики.

На купянском направлении ВСУ предприняли три безуспешные попытки атаковать позиции российских войск, но на дальних подступах огнем российской артиллерии они были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

На краснолиманском направлении в течение суток подразделения ВСУ пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения. Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии противнику нанесено огневое поражение. Остатки украинских подразделений отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и четыре автомобиля.