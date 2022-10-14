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В МО рассказали о безуспешных атаках ВСУ на купянском направлении

ВСУ трижды пытались атаковать российских военных на купянском направлении, но были остановлены
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды пытались атаковать российских военных на купянском направлении, но были рассеяны российской артиллерией на дальних подступах. Об этом 14 октября сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«На купянском направлении противник предпринял три безуспешные попытки атаковать позиции российских войск. На дальних подступах огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны», — сказал он.

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Отмечается, что уничтожены до 30 украинских военных, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Кроме того, российские войска отразили все атаки украинских боевиков на николаево-криворожском направлении. В результате ликвидировано более 130 украинских военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Накануне сообщалось, что на николаево-криворожском направлении ВСУ вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Пятихатки, Костромка, Безводное и Правдино Херсонской области, но российские военные отбили все атаки. Было уничтожено более 110 украинских боевиков, 21 боевая бронированная машина и 12 специальных автомобилей.

11 октября в ведомстве сообщили, что в ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации ударили ракетами по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений. В результате были уничтожены пункт управления и бронетехника украинских войск.

Ранее, 9 октября, украинские войска безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных сил РФ на купянском направлении в селах Кисловка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. По словам Конашенкова, в результате боевых действий на направлении было ликвидировано более 50 солдат ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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