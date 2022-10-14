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Американский телеведущий раскритиковал Зеленского за просьбы денег у США

Ведущий телеканала Fox News Карлсон раскритиковал Зеленского за просьбы у США денег
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Фото: REUTERS/Genya Savilov
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Телеведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и раскритиковал его за просьбы денег у США.

«Что? Тип в футболке просит денег для своей находящейся в критическом состоянии экономики. У нас тоже есть экономические потребности, приятель. Ты кто такой, тролль? Пошел вон! С какого перепугу этот парень претендует на нашу казну? Мы ему ничего не должны», — заявил телеведущий.

12 октября стало известно, что общий объем помощи вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны Вашингтона достиг $16,8 млрд.

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В этот же день сообщалось, что очередное требование Зеленского к странам G7 о помощи, в том числе предоставлении Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО), вызвало негодование у читателей британской газеты Financial Times.

10 октября президент США Джо Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы ПВО. Также в этот день глава Белого дома заявил, что коллективный Запад будет усиливать давление на Россию, а также помогать Украине, пока это необходимо. По его словам, Вашингтон «предоставит поддержку, необходимую украинским силам», чтобы те могли защищать свою страну и ее свободу.

Ранее, 9 октября, американский обозреватель Род Дреер раскритиковал манипуляции Зеленского, заявив, что США не должны позволять украинскому лидеру «водить себя за нос» на «грань ядерной войны». По словам Дреера, в интересах украинского лидера заставить США и Европу оказать максимальную военную помощь Киеву. Однако это не входит в интересы США и американских граждан.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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