Телеведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и раскритиковал его за просьбы денег у США.

«Что? Тип в футболке просит денег для своей находящейся в критическом состоянии экономики. У нас тоже есть экономические потребности, приятель. Ты кто такой, тролль? Пошел вон! С какого перепугу этот парень претендует на нашу казну? Мы ему ничего не должны», — заявил телеведущий.

12 октября стало известно, что общий объем помощи вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны Вашингтона достиг $16,8 млрд.

В этот же день сообщалось, что очередное требование Зеленского к странам G7 о помощи, в том числе предоставлении Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО), вызвало негодование у читателей британской газеты Financial Times.

10 октября президент США Джо Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы ПВО. Также в этот день глава Белого дома заявил, что коллективный Запад будет усиливать давление на Россию, а также помогать Украине, пока это необходимо. По его словам, Вашингтон «предоставит поддержку, необходимую украинским силам», чтобы те могли защищать свою страну и ее свободу.

Ранее, 9 октября, американский обозреватель Род Дреер раскритиковал манипуляции Зеленского, заявив, что США не должны позволять украинскому лидеру «водить себя за нос» на «грань ядерной войны». По словам Дреера, в интересах украинского лидера заставить США и Европу оказать максимальную военную помощь Киеву. Однако это не входит в интересы США и американских граждан.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».